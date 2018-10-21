Мексика открыла границу женщинам и детям из каравана мигрантов

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мексиканские власти объявили, что открывают свою границу для женщин и детей из каравана мигрантов, который организованно движется по направлению к южной мексиканской границе. Об этом сообщает AFP со ссылкой на посла Мексики в Гватемале Луиса Мануэля Лопеса.

Женщины и дети, которым разрешено перейти границу, будут зарегистрированы мексиканскими миграционными службами, а затем доставлены в центры размещения.

Ранее сообщалось о шести мексиканских полицейских, которые пострадали при попытке сдержать караван мигрантов из Гондураса на границе Гватемалы и Мексики. Около 50 человек смогли тогда прорваться сквозь ворота на пограничном мосту между странами, прежде чем полиция начала применять слезоточивый газ. Оставшиеся были вынуждены отступить.-0-