Мексика приняла решение приостановить проведение нефтегазовых аукционов

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мексика приостанавливает проведение нефтегазовых аукционов, пока не будет проведен пересмотр контрактов, заключенных за несколько лет. Об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает ТАСС.

На данный момент Мексика заключила с зарубежными и частными компаниями более ста контрактов на разведку нефтегазовых месторождений и добычу нефти.-0-