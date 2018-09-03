Мексиканец угнал катафалк с телом

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Мексики задержала мужчину, который угнал катафалк с телом скончавшегося 80-летнего старика, сообщает портал Proceso.
Тело умершего готовили для перевозки из больницы в похоронный дом и только загрузили в машину. Вернувшийся водитель обнаружил, что автомобиль пропал.
Следствие установило, что 40-летний местный житель решил воспользоваться тем, что из машины не забрали ключи, и угнал катафалк.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.432 BYN
|2.418 BYN
|2.427 BYN
|USD
|2.0839 BYN
|2.085 BYN
|2.087 BYN
|RUB
|3.0618 BYN
|3.066 BYN
|3.08 BYN