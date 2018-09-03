Мексиканец угнал катафалк с телом

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Мексики задержала мужчину, который угнал катафалк с телом скончавшегося 80-летнего старика, сообщает портал Proceso.

Тело умершего готовили для перевозки из больницы в похоронный дом и только загрузили в машину. Вернувшийся водитель обнаружил, что автомобиль пропал.

Следствие установило, что 40-летний местный житель решил воспользоваться тем, что из машины не забрали ключи, и угнал катафалк.-0-