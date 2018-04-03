Мемориал в память о жертвах пожара в Кемерово появился в Нью-Йорке

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мемориал, посвященный трагедии в Кемерово, появился в нью-йоркском парке Си-сайд, расположенном на территории Бруклина. Об этом сообщает ТАСС.

На месте мемориала расположен плакат с надписью "Кемерово 25.03.18 Нью-Йорк с тобой", рядом с ним в форме сердца расставлены свечи, лежат цветы и детские игрушки. Люди, узнавшие об акции, пришли почтить память погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня".

Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, из них 27 детей.

По версии Следственного комитета России, причиной возгорания, вероятнее всего, стало короткое замыкание, случившееся в батутном зале на четвертом этаже торгово-развлекательного центра.-0-