Мэр Нью-Йорка рекомендовал горожанам не выходить на улицу из-за мороза минус 8 градусов

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Градоначальник Нью-Йорка Билл де Блазио обратился с призывом к горожанам не выходить на улицы города из-за установившихся морозов. Как пишет РБК, подобное предостережение мэр мегаполиса опубликовал на своей странице в Twitter.

"Мы настоятельно рекомендуем всем горожанам на этой неделе выходить на улицу как можно реже из-за установившихся холодов. По возможности узнайте, как чувствуют себя ваши соседи и заведите домашних питомцев внутрь дома", - написал Билл де Блазио.

Согласно информации Национальной метеорологической службы США, температура воздуха в Нью-Йорке сегодня, 28 декабря, минус 8 градусов по Цельсию.

Ранее метеорологи в Нью-Йорке также распространили предупреждение о том, что в дни праздников в городе будет холодная погода. В сообщении говорится, что средняя температура в ближайшие семь дней составит 19 градусов по Фаренгейту (минус 7,2 по Цельсию), на новогодних выходных "установится арктический холод".

Нормальная средняя температура для этого периода года в Нью-Йорке составляет 29 градусов по Фаренгейту (минус 1 градус по Цельсию).

В Нью-Йорке, который расположен на побережье, низкие температуры переносятся хуже, чем в областях с более сухим климатом. Сервис Accuweather приводит данные, что температура минус 6 градусов из-за высокой влажности и ветра ощущается как минус 17.-0-