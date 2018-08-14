Мэр российского Оренбурга задержан за взятку

14 августа, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Следственный комитет РФ подтвердил возбуждение уголовного дела о получении взятки в отношении мэра Оренбурга Евгения Арапова, он задержан. Об этом сообщил СК в мессенджере TamTam.

"Арапов задержан сегодня по подозрению в получении взятки. Совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым, на днях арестованным за взятки, он получил от гендиректора коммерческой организации 600 тыс. российских рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга", - говорится в сообщении СК.

Из полученной взятки 400 тыс. российских рублей причитались Арапову, 200 тыс. российских рублей - Борисову. При обыске в кабинете мэра было изъято 4,2 млн российских рублей, их происхождение устанавливается. "Следствие планирует предъявить Арапову обвинение и ходатайствовать перед судом о его аресте", - сообщили в СК.

В мэрии Оренбурга ТАСС подтвердили факт госпитализации Евгения Арапова. "Он в больнице", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что глава города находится в больнице с первого дня больничного, открытого 10 августа.

В пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области рассказали, что с ситуацией в городской администрации должны разобраться правоохранительные органы. "Должно быть все по закону: правоохранительные органы разберутся, суд состоится и даст свою оценку, тут и не может быть других комментариев", - сказали собеседники.

10 августа Ленинский районный суд Оренбурга арестовал замглавы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадия Борисова. Он был задержан 8 августа с поличным при получении взятки в 2 млн российских рублей от гендиректора компании за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости. По словам источника в правоохранительных органах, не исключается, что Борисов систематически вымогал деньги у представителей строительных компаний, в том числе за выдачу разрешений на строительство, а также за общее покровительство. В рамках этого дела были проведены обыски в администрации Оренбурга, в том числе в кабинете главы города.

В пресс-службе администрации города сообщали, что Арапов готов сотрудничать со следствием в рамках расследования уголовного дела в отношении арестованного вице-мэра.-0-