14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэрия Генуи объявила двухдневный траур о жертвах обрушения автомобильного моста. Об этом сообщает пресс-служба итальянского города.
"Мэрия Генуи в знак соболезнования, солидарности и близости всего населения города к родственникам погибших при обрушении моста, произошедшего этим утром, объявила 15 и 16 днями гражданского траура", - говорится в сообщении. Автомобильный мост в Генуе обрушился днем 14 августа. В результате инцидента десятки человек оказались под завалами, 12 машин были повреждены.
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