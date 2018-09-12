Меркель: проблема с беженцами более масштабная, чем финансовый кризис в еврозоне 10 лет назад

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер Германии Ангела Меркель во время сегодняшнего выступления на генеральных дебатах в бундестаге 12 сентября заявила, что миграционный кризис - самый большой вызов для Европы, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

Ангела Меркель назвала проблему с наплывом беженцев еще более масштабной, чем финансовый кризис в еврозоне десять лет назад.

Глава германского правительства подчеркнула, что миграционный кризис имеет решающее значение для будущего Евросоюза, однако "решения мы еще не нашли". Вместе с тем Ангела Меркель призвала европейские страны к совместным действиям, заявив, что "если Европа просто скажет: мы закрываем свои границы и нас не волнует, что происходит у наших соседей, тогда ничего не получится".

Комментируя недавние события в немецких городах Хемнице и Кетене, где погибли двое немцев, канцлер отметила, что даже возмущение в связи этим не может оправдать "демонстрации с бесчеловечными лозунгами". Травлю мигрантов и нацистские слоганы нельзя ни простить, ни объяснить, заявила Ангела Меркель.

В восточногерманском городе Кетене 9 сентября 22-летний немец скончался после драки с уроженцами Афганистана, которые прибыли в ФРГ в качестве беженцев. После вскрытия стало известно, что смерть наступила в "результате острого инфаркта, который не был прямым следствием полученных телесных повреждений". За две недели до этого в городе Хемнице в драке был убит 35-летний мужчина. Полиция задержала двух подозреваемых, которые запрашивали в Германии статус беженца. Оба события вызвали широкий резонанс в СМИ и привели к массовым демонстрациям как правых радикалов, так и просто противников миграционной политики Берлина.-0-