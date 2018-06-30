Меркель заручилась поддержкой 14 стран ЕС по вопросу беженцев

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер Германии Ангела Меркель заручилась поддержкой 14 стран ЕС в вопросе ускоренной процедуры высылки из Германии мигрантов, зарегистрированных в других странах ЕС. Это следует из документа, который глава правительства подготовила для председателей партий и фракций партнеров по коалиции - Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии, сообщает Deutsche Welle.
В список государств, одобривших инициативу канцлера, вошли Венгрия, Польша, Чехия, Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Литва, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Швеция.
По словам Меркель, сегодня добиться выполнения Дублинского соглашения о перераспределении беженцев удается лишь в 15% случаев. Ожидается, что после заключения новых соглашений эта цифра увеличится. При ускоренной процедуре планируется также сократить сроки рассмотрения заявлений об убежище до одной недели и существенно ускорить принятие решений по обжалованным постановлениям.
Ранее Германия уже достигла договоренностей по сотрудничеству в области миграционной политики с Испанией и Грецией.-0-
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