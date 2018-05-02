Местом встречи Ким Чен Ына и Трампа станет Пханмунджом

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп проведут саммит в Пханмунджоме, находящемся на границе КНДР и Республики Корея. Об этом сообщают информагентства.

Организовать встречу в Пханмунджоме предложил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Ким Чен Ын остановил свой выбор на этом небольшом пограничном пункте, так как там созданы все условия для переговоров подобного уровня.

Ожидается, что саммит состоится в конце мая 2018 года. Согласно имеющимся сведениям, в нем может принять участие президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

Пханмунджом - пункт на границе КНДР и Республики Корея, где неоднократно проводились переговоры между правительствами двух стран Корейского полуострова. В 1953 году в Пханмунджоме был подписан договор о прекращении огня, послуживший окончанием Корейской войны. 27 апреля 2018 года там состоялась встреча лидеров КНДР и Республики Корея, в ходе которой было принято решении о подписании мирного договора между странами.-0-