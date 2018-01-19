Метеорологи назвали три последних года самыми теплыми в истории наблюдений

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самыми теплыми за весь период систематических наблюдений за погодой и климатом на Земле стали 2015, 2016 и 2017 годы. К такому выводу пришли специалисты Всемирной метеорологической организации (ВМО), сообщает ТАСС.

При этом из трех названных годов самым теплым признан 2016 год.

"По подтвержденным данным, 2015, 2016 и 2017 годы стали тремя самыми теплыми в истории наблюдений, что является ярким признаком продолжающегося долгосрочного изменения климата, обусловленного увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере. Мировой рекорд по-прежнему за 2016 годом", - констатируют специалисты ВМО.

В метеорологической организации указывают, что в 2017 году глобальная средняя температура поверхности Земли была приблизительно на 1,1 градуса по Цельсию выше аналогичного показателя доиндустриальной эпохи (до 1750 года) и на 0,46 градуса выше среднего значения за 1981-2010 годы (14,3 градуса по Цельсию). В 2016 году средняя температура была на 1,2 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху.

По словам генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа, 17 из 18 самых теплых лет в истории наблюдений приходятся на нынешнее столетие, а степень потепления в течение последних трех лет была исключительной. Долгосрочный температурный тренд является восходящим. Также он обратил внимание, что особенно ярко выраженным было потепление в Арктике, а это может иметь последствия для уровня моря и погодных режимов в других частях мира.-0-