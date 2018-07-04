Метро в Баку закрыто для пассажиров из-за аварии в системе энергоснабжения

4 июля, Баку /БЕЛТА - Trend/. В Баку 4 июля из-за масштабного сбоя в работе электросети не будет работать метро, говорится в совместном сообщении Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Бакинского транспортного агентства и ЗАО "Бакинский метрополитен".
Подчеркивается, что из-за восстановительных работ метрополитен работает в тестовом режиме и будет закрыт для пассажиров.
В ночь с 2 на 3 июля из-за высокой температуры на одной из подстанций в Мингечевире произошел сбой в работе оборудования, что привело к аварии в системе энергоснабжения. В результате в 39 городах и районах республики, включая Баку и Гянджу, возникли перебои с подачей электричества. По этой причине движение поездов на станциях Бакинского метрополитена было остановлено.
Позже работу метро удалось возобновить, однако вечером 3 июля в энергосистеме страны произошел новый сбой. Для обеспечения перевозки пассажиров деятельность всех регулярных маршрутных линий столицы была переведена в специальный режим и пассажиры перевозились бесплатно. Были привлечены дополнительные транспортные средства по соответствующим маршрутным линиям.
Глава отдела по связям с общественностью ОАО "Азерэнержи" Яхья Бабанлы сообщил, что в настоящее время энергоснабжение Азербайджана полностью восстановлено.-0-
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