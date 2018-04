Метро в Нью-Йорке затопило из-за сильных ливней

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США на несколько восточных штатов обрушилась непогода. В Вашингтоне и Филадельфии мощный ветер валил деревья и обрывал линии электропередачи, а в штате Нью-Йорк сильный ливень привел к затоплению нескольких станций метро, пишут СМИ.

People are sharing dramatic videos showing flooding in New York City subway stations caused by heavy rain. pic.twitter.com/1a7vVFZD5r