Метро в Нью-Йорке затопило из-за сильных ливней

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США на несколько восточных штатов обрушилась непогода. В Вашингтоне и Филадельфии мощный ветер валил деревья и обрывал линии электропередачи, а в штате Нью-Йорк сильный ливень привел к затоплению нескольких станций метро, пишут СМИ.

People are sharing dramatic videos showing flooding in New York City subway stations caused by heavy rain. pic.twitter.com/1a7vVFZD5r — dwnews (@dwnews) 18 апреля 2018 г.

В подземке Нью-Йорка потоки воды хлынули прямо с потолка в переходах и на станциях, они также стекали по ступенькам. Под водой оказались рельсы. Очевидцы публиковали в соцсетях видео последствий ливня.-0-