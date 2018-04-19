Метро в Нью-Йорке затопило из-за сильных ливней

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США на несколько восточных штатов обрушилась непогода. В Вашингтоне и Филадельфии мощный ветер валил деревья и обрывал линии электропередачи, а в штате Нью-Йорк сильный ливень привел к затоплению нескольких станций метро, пишут СМИ.
People are sharing dramatic videos showing flooding in New York City subway stations caused by heavy rain. pic.twitter.com/1a7vVFZD5r— dwnews (@dwnews) 18 апреля 2018 г.
В подземке Нью-Йорка потоки воды хлынули прямо с потолка в переходах и на станциях, они также стекали по ступенькам. Под водой оказались рельсы. Очевидцы публиковали в соцсетях видео последствий ливня.-0-
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