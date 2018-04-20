Между лидерами КНДР и Республики Корея установлена прямая телефонная связь

20 апреля, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. КНДР и Республика Корея сегодня установили прямую телефонную линию экстренной связи между лидерами двух корейских государств.

С целью проверки линии связи южнокорейская сторона совершила первый звонок. За ним последовал ответный вызов со стороны КНДР. В общей сложности разговор длился четыре минуты 17 секунд. Сбоев в работе линии обнаружено не было.

Данный шаг был сделан в преддверии межкорейского саммита между президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном, который пройдет 27 апреля.