Между лидерами КНДР и Республики Корея установлена прямая телефонная связь

20 апреля, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. КНДР и Республика Корея сегодня установили прямую телефонную линию экстренной связи между лидерами двух корейских государств.
С целью проверки линии связи южнокорейская сторона совершила первый звонок. За ним последовал ответный вызов со стороны КНДР. В общей сложности разговор длился четыре минуты 17 секунд. Сбоев в работе линии обнаружено не было.
Данный шаг был сделан в преддверии межкорейского саммита между президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном, который пройдет 27 апреля.
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