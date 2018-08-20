Международные соревнования снайперов стартовали в Казахстане

20 августа, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Казахстане стартовали международные соревнования снайперских пар "Алтын Үкі - 2018", сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

Предстоящие соревнования являются самыми масштабными в истории проведения состязания "Алтын Үкі - 2018".

За главный трофей сразятся лучшие стрелки 12 стран мира: из Беларуси, Бельгии, Великобритании, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, России, Узбекистана.

В качестве наблюдателей в соревнованиях примут участие представители Турции и Республики Корея.

На протяжении пяти дней участники померятся силами в стрельбе по мишеням с различных дистанций, скорости, навыках маскировки и ориентировании на пересеченной местности.-0-