Межкорейские переговоры по снижению военной напряженности проходят в Пханмунджоме

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межкорейские переговоры на высоком уровне стартовали сегодня на южной стороне пункта Пханмунджом на границе между КНДР и Республикой Корея. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейское министерство объединения.

Делегации обсудят вопросы создания совместной военной комиссии, а также оценки состояния северокорейских автомобильных и железных дорог для их последующего соединения с южнокорейскими, отмечается в сообщении.

Кроме того, планируется установить дату переговоров представителей комитетов Красного Креста двух стран, которые обсудят возможность новых встреч родственников из семей, разделенных Корейской войной 1950-1953 годов. В повестке дня также вопросы гуманитарных обменов, в частности выступления в ноябре в Сеуле северокорейских артистов.

Делегацию Республики Корея на переговорах возглавляет министр объединения Чо Мён Гён, КНДР - председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон. Ранее Чо Мён Гён заявил журналистам в Сеуле, что надеется на позитивные результаты. "Мы приложим усилия для того, чтобы переговоры были плодотворными в смысле реализации положений Пхеньянской совместной декларации, которая была подписана в сентябре", - подчеркнул он.-0-