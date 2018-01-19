МИД ФРГ считает важным прогресс в выполнении минских договоренностей, а не обсуждение площадки переговоров

19 января, Берлин /БЕЛТА - ТАСС/. МИД ФРГ считает важным достижение прогресса в выполнении минских договоренностей, а не обсуждение места проведения дальнейших консультаций. Об этом заявил сегодня на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.
"Я не хочу оценивать отдельные предложения. Для нас важно то, что помогает продвинуться вперед в урегулировании, и второстепенно то, где это будет проходить", - сказал он.
Вопрос о переносе переговоров по Донбассу из Минска в другое место был затронут на встрече между американским президентом Дональдом Трампом и его коллегой Нурсултаном Назарбаевым во время визита казахского лидера в Вашингтон 16 января. По словам Нурсултана Назарбаева, в частности, речь шла о том, что "Минск-1" застопорился, нужен "Минск-2".-0-
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