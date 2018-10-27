МИД Греции эвакуировали из-за подозрительного пакета

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Греции Афинах полиция провела эвакуацию из здания Министерства иностранных дел страны из-за подозрительного пакета, присланного по почте. Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini.
Пиротехники сразу прибыли на место инцидента. На улице у здания греческого министерства в этот момент находились около 70 сотрудников.
По информации Reuters, сотрудники полиции обнаружили взрывчатку.-0-
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