МИД Греции эвакуировали из-за подозрительного пакета

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Греции Афинах полиция провела эвакуацию из здания Министерства иностранных дел страны из-за подозрительного пакета, присланного по почте. Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini.

Пиротехники сразу прибыли на место инцидента. На улице у здания греческого министерства в этот момент находились около 70 сотрудников.

По информации Reuters, сотрудники полиции обнаружили взрывчатку.-0-