МИД РФ: обвинения в адрес Москвы в подготовке кибератаки - срежиссированная акция

4 октября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Обвинения России со стороны Нидерландов в подготовке кибератаки являются очередной срежиссированной пропагандистской акцией. Об этом говорится в распространенном 4 октября комментарии МИД РФ.

"Приходим к выводу об очередной срежиссированной пропагандистской акции в отношении нашей страны", - указали в дипведомстве.

В министерстве считают, что Нидерланды шпиономанией наносят серьезный ущерб двусторонним отношениям с Россией, а обвинения в адрес России призваны создать необходимый фон для проталкивания нужных Западу решений в ОЗХО.

Как отметили в МИД, попытки связать "кибератаки" с гибелью Boeing-777 указывают на то, что Нидерландам нечего ответить на данные Минобороны России.-0-