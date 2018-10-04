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МИД РФ: обвинения в адрес Москвы в подготовке кибератаки - срежиссированная акция

В мире 04.10.2018 | 20:59
Фото utro.ru
Фото utro.ru

4 октября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Обвинения России со стороны Нидерландов в подготовке кибератаки являются очередной срежиссированной пропагандистской акцией. Об этом говорится в распространенном 4 октября комментарии МИД РФ.

"Приходим к выводу об очередной срежиссированной пропагандистской акции в отношении нашей страны", - указали в дипведомстве.

В министерстве считают, что Нидерланды шпиономанией наносят серьезный ущерб двусторонним отношениям с Россией, а обвинения в адрес России призваны создать необходимый фон для проталкивания нужных Западу решений в ОЗХО.

Как отметили в МИД, попытки связать "кибератаки" с гибелью Boeing-777 указывают на то, что Нидерландам нечего ответить на данные Минобороны России.-0-

Россию обвинили в кибератаке на ОЗХОРоссию обвинили в кибератаке на ОЗХО
Как заявила на пресс-конференции министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд, служба военной разведки и безопасности королевства предотвратила хакерскую атаку со стороны России на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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Теги
заявления, киберпреступность, Нидерланды, Россия
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