МИД России: Лондон отказался предоставить отпечатки пальцев подозреваемых по делу Скрипалей

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания отказалась предоставить отпечатки пальцев двух мужчин, подозреваемых по делу Скрипалей. Об этом заявила ТАСС официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"МИД России запросил британского посла в Москве предоставить отпечатки пальцев двух мужчин, которых в Лондоне назвали подозреваемыми по делу Солсбери и увязали с Россией, - информировала дипломат. - Британский посол заявил, что британская сторона эти материалы не предоставит".

Мария Захарова отметила, что Лондон также отказался поделиться какой-либо иной информацией по делу, в том числе номерами паспортов подозреваемых, их отчествами и анкетными данными. "Надеемся, что хотя бы по линии Интерпола эти данные будут переданы", - добавила официальный представитель МИД РФ.

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" Захарова отметила, что Великобритания обязана передать Интерполу отпечатки пальцев двух мужчин, подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери. "Разговор нужно начинать с фактуры, а именно - с отпечатков пальцев. Если эти люди, по утверждению британской стороны, заехали с территории России, они должны были получить британские визы, соответственно, будьте добры, - "пальчики" на стол. Поэтому здесь без Интерпола никто не обойдется", - подчеркнула дипломат.

Мария Захарова также заявила, что имена подозреваемых ничего не говорят России. По ее словам, Москве на данный момент известны лишь имена и фамилии подозреваемых, есть фотографии, но больше ничего нет: ни номеров паспортов, ни номеров виз, ни дополнительных данных.

Официальный представитель МИД РФ также указала на нестыковки в информации о подозреваемых, которые обнародовали британские власти. По ее словам, подозреваемые мужчины на разных скриншотах с камер видеонаблюдения были сняты на одном и том же фоне. Время съемки совпадает. Она предположила, что это либо наложенные сверху фотографий дата и точное время, либо сотрудники ГРУ научились "ходить одновременно".

Официальный представитель МИД РФ заявила, что выдвинутые Лондоном обвинения ничем не подкреплены, расследование очевидно намеренно заводят в тупик. Она также указала, что Лондон вновь действует по привычному шаблону и выдвигает бездоказательные обвинения в адрес Москвы, одновременно категорически отказываясь от контактов с целью установления истины. "Наши обращения о проведении совместного расследования и запросы о правовой помощи по возбужденному российскими правоохранительными органами уголовному делу о покушении в Великобритании на жизнь нашей гражданки британской стороной по-прежнему игнорируются, - продолжила Мария Захарова. - Более того, видим подчеркнутое нежелание Лондона взаимодействовать в установлении истины".

5 сентября глава британского правительства Тереза Мэй проинформировала парламент страны о выводах расследования по инциденту в Солсбери, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. В свою очередь Скотленд-Ярд опубликовал серию фотографий, предположительно, двух россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей. По данным следствия, они путешествовали по стране с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

В распространенном 5 сентября заявлении МИД РФ говорится, что Москва намерена в ближайшее время в Гааге и Нью-Йорке ознакомить мировое сообщество с историей дела Скрипалей. В МИД РФ также отметили, что считают неприемлемой тональность выступления британского премьера Терезы Мэй по инциденту в Солсбери и отвергают инсинуации Лондона.-0-