МИД Сирии направил официальное приглашение миссии ОЗХО посетить Думу

10 апреля, Дамаск /БЕЛТА - САНА/. Министерство иностранных дел Сирии направило официальное приглашение миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетить город Дума для расследования предполагаемого факта применения химического оружия на данной территории.

Приглашение, отправленное миссии ОЗХО в Гаагу, стало ответом сирийской стороны на заявления ряда стран о том, что 7 апреля 2018 года в Думе было применено химическое оружие. Официальная Сирия данный факт отрицает.

Трамп заявил о наличии у США множества военных вариантов в связи с ситуацией в Сирии "У нас много вариантов в военном плане, и мы сообщим вам очень скоро", - сказал Дональд Трамп. Он добавил, что Соединенные Штаты пытаются сейчас окончательно определить, кто именно ответственен за якобы имевшую место химическую атаку в Думе.

В МИД Сирии подчеркивается осуждение любого факта применения химического оружия, а также утверждается, что команде миссии Организации по запрещению химического оружия будет оказана вся необходимая поддержка и содействие в расследовании предполагаемого инцидента.-0-