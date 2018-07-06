МиГ-29 польских ВВС разбился в Польше, пилот погиб

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истребитель МиГ-29 ВВС Польши разбился вблизи польского города Пасленк в ночь на 6 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Польши.

Отмечается, что МиГ-29 потерпел крушение в окрестностях города Пасленк (Варминьско-Мазурское воеводство) во время ночного полета. Пилот катапультировался, однако прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи не смогли его спасти.

Погибший летчик налетал в общей сложности более 850 часов, из которых около 600 - на МиГ-29. Он многократно принимал участие в учениях.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сегодня заявил, что после катастрофы Польша остановила полеты на МиГ-29. "До момента выяснения причин катастрофы полеты с использованием этого самолета остановлены", - сказал он.

Расследованием катастрофы занимается Комиссия по расследованию авиапроисшествий. По данным спасателей, после крушения начался пожар.-0-