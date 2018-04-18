Мигель Диас-Канель выдвинут на пост председателя Госсовета Кубы

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель председателя Государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель во время сессии парламента Кубы был официально номинирован на пост председателя Госсовета - лидера государства, сообщают информагентства.
Кандидатом на пост первого заместителя председателя Государственного совета стал Сальвадор Вальдес Меса. Сегодня парламент также избрал спикера - им вновь стал Эстебан Ласо Эрнандес. Ранее депутаты нового созыва кубинского парламента принесли присягу и вступили в свои права.
Мигель Диас-Канель сменит руководителя страны Рауля Кастро, если депутаты одобрят его кандидатуру. Результаты голосования парламентариев будут известны завтра.-0-
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