Мигранты с судна "Аквариус" прибыли в Испанию

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мигранты с судна "Аквариус" приплыли 17 июня в испанский порт Валенсия после почти недельной морской дороги. Об этом сообщает Euronews.

Всего к испанскому берегу причалили три корабля: сам "Аквариус" и итальянские корабли сопровождения, на которые несколько дней назад было перемещено большинство из более чем 600 мигрантов, спасенных в море.

Корреспондент Euronews Аннлиз Боржес сообщала с борта корабля "Аквариус": "Закончилось путешествие для 630 человек, которых неделю назад спасли в Средиземном море. 630 мужчин, женщин и детей рисковали жизнью, чтобы добраться до Европы... На суше этих людей ожидает еще один долгий и сложный процесс, и они об этом знают. На борту представители организаций "Врачи без границ" и "СОС Средиземноморье" объяснили им порядок дальнейших действий: это собеседования и заполнение необходимых документов. Им неоднократно нужно будет рассказывать о себе, чтобы попробовать остаться в Европе. Они также знают, что некоторых из них депортируют на родину".

Ранее спасательное судно "Аквариус" с мигрантами на борту застряло в Средиземном море, так как 10 июня власти Италии и Мальты отказались пропустить его в свои порты. В этих двух странах заявляли, что неправительственные гуманитарные организации своими спасательными операциями в море лишь стимулируют бизнес нелегальных перевозчиков. Помощь мигрантам с "Аквариуса" предложил премьер-министр Испании Педро Санчес. Он заявил 11 июня, что пиренейское королевство готово принять судно "Аквариус".-0-

Папа Римский призвал не оставлять в беде мигрантов, которые ищут лучшей жизни "Евангелие учит нас не оставлять во власти волн тех, кто покидает свою землю в поисках хлеба и справедливости", - сказал понтифик.

Франция согласилась принять часть мигрантов с судна "Аквариус" Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудил этот вопрос со своим испанским коллегой Жозепом Боррелем.

Итальянские корабли сопроводят "Аквариус" с мигрантами к берегам Испании Спасательное судно "Аквариус" с 629 мигрантами на борту получило инструкции направиться в испанский порт Валенсия. К перегруженному судну также подойдут два итальянских корабля, которые заберут часть пассажиров.

Власти Испании согласились принять судно "Аквариус" с 629 мигрантами Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что пиренейское королевство готово принять судно "Аквариус". Он дал поручения, чтобы Испания выполнила международные обязательства в вопросе гуманитарного кризиса.