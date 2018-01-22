Микеле Николетти утвержден новым председателем ПАСЕ

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянский политик Микеле Николетти утвержден новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщают информагентства.

Микеле Николетти был единственным кандидатом на пост главы ассамблеи, больше никто из депутатов на эту должность не баллотировался. Ранее Микеле Николетти возглавлял социалистическую группу в ПАСЕ.

Срок полномочий председателя ПАСЕ составляет один год с возможностью однократного продления еще на год.-0-