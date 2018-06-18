Микроавтобус врезался в толпу на музыкальном фестивале в Нидерландах

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Микроавтобус врезался в группу людей во время музыкального фестиваля PinkPop в городе Ланграафе (Нидерланды). Как сообщают информагентства, один человек погиб, трое получили ранения.
Инцидент произошел в ночь на 18 июня. По данным полиции, водитель микроавтобуса скрылся с места происшествия, ведутся его поиски.
Обстоятельства происшествия уточняются.-0-
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