Микроавтобус врезался в толпу на музыкальном фестивале в Нидерландах

Во время вестиваля. Фото AFP

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Микроавтобус врезался в группу людей во время музыкального фестиваля PinkPop в городе Ланграафе (Нидерланды). Как сообщают информагентства, один человек погиб, трое получили ранения.

Инцидент произошел в ночь на 18 июня. По данным полиции, водитель микроавтобуса скрылся с места происшествия, ведутся его поиски.

Обстоятельства происшествия уточняются.-0-