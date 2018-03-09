Миллиарды евро исчезли с замороженных счетов Каддафи в Бельгии

Не менее 11 млрд евро исчезли с замороженных счетов бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи, размещенных в Бельгии. Активы соратников Каддафи заморозили еще в 2011 году по решению ООН.

Независимый аудит продемонстрировал, что в период с 2013 по 2017 гг. со счетов Euroclear Bank вывели не менее 11 млрд евро. Всего на счетах компаний Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company находились 16,1 млрд евро. Теперь там осталось не менее 5 млрд евро.

Теперь правоохранители займутся вопросом компетенции служб контроля Бельгии по отслеживанию финансовых потоков. Осенью минувшего года власти страны инициировали арест средств и выявили недостачу.