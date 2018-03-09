Миллиарды евро исчезли с замороженных счетов Каддафи в Бельгии

Не менее 11 млрд евро исчезли с замороженных счетов бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи, размещенных в Бельгии. Активы соратников Каддафи заморозили еще в 2011 году по решению ООН.
Независимый аудит продемонстрировал, что в период с 2013 по 2017 гг. со счетов Euroclear Bank вывели не менее 11 млрд евро. Всего на счетах компаний Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company находились 16,1 млрд евро. Теперь там осталось не менее 5 млрд евро.
Теперь правоохранители займутся вопросом компетенции служб контроля Бельгии по отслеживанию финансовых потоков. Осенью минувшего года власти страны инициировали арест средств и выявили недостачу.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.448 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.95 BYN
|1.964 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.4 BYN
|3.46 BYN