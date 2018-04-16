Мило Джуканович победил на президентских выборах в Черногории

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мило Джуканович победил в первом же туре на президентских выборах в Черногории. Результаты выборов огласила Государственная избирательная комиссиия Черногории (ГИК) после обработки 97,23% бюллетеней, сообщают информагентства.
В первом туре Мило Джуканович получил поддержку 54,15% избирателей. Ближайший соперник Младен Боянич набрал 33,24% голосов. Явка избирателей на президентских выборах в Черногории составила 63,98%. На третьем месте идет единственная женщина-кандидат Драгиня Вуксанович с показателем 8,19%.
Окончательные данные Государственная избирательная комиссия Черногории объявит в установленный для этого законом семидневный срок.
Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пятилетний срок. Джуканович, который пять раз занимал пост премьера (1991-1998, 2003-2006, 2008-2010, 2012-2016), а также был президентом страны с 1998 по 2002 год. Общий срок его правления к концу нового президентского мандата составит 32 года.-0-
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