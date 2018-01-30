Минфин США включил имена 210 человек в "кремлевский доклад"

30 января, Вашингтон /БЕЛТА - ТАСС/. Минфин США представил Конгрессу "кремлевский доклад". В документе содержится 210 имен: 114 крупных чиновников России и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.

В "кремлевский список" включили премьер-министра России Дмитрия Медведева и членов кабинета министров, в числе которых министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минэнерго Александр Новак, министр транспорта Максим Соколов, главы Минпромторга и Минкомсвязи Денис Мантуров и Николай Никифоров, министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

В список также попали руководитель администрации президента РФ Антон Вайно и помощник главы государства Владислав Сурков, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кроме того, в перечне - Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Игорь Сечин, Сергей Нарышкин, Александр Бортников и др. Среди фигурантов "списка олигархов" - предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, создатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, Петр Авен, Владимир Потанин.

При этом в американском Минфине уточнили, что на фигурантов "кремлевского доклада" не распространяются в США никакие ограничения и запреты. Список не является санкционным, никакие ограничения против его фигурантов не вводятся, сделки с ними американцам ничем не грозят, если только ограничительные меры не были введены в отношении того или иного лица ранее.

В несекретной части доклада говорится, что в список включены 96 "олигархов, состояние которых, в соответствии с надежными открытыми источниками, превышает $1 млрд". "Лица, соответствующие этому критерию, внесены в список, который находится в приложении 2 этого доклада", - говорится в документах.-0-