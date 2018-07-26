Министр сельского хозяйства Парагвая погиб в авиакатастрофе

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр сельского хозяйства Парагвая Луис Гнейтинг погиб в авиакатастрофе, передают информационные агентства.

На борту небольшого двухмоторного самолета помимо министра находился его заместитель и помощник пилота. В авиакатастрофе никто не выжил. Борт пропал с радаров 25 июля по дороге из города Айолас, что на юге страны, в столицу Асунсьон. Его обломки были найдены сегодня.

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