Министр сельского хозяйства Парагвая погиб в авиакатастрофе

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр сельского хозяйства Парагвая Луис Гнейтинг погиб в авиакатастрофе, передают информационные агентства.
На борту небольшого двухмоторного самолета помимо министра находился его заместитель и помощник пилота. В авиакатастрофе никто не выжил. Борт пропал с радаров 25 июля по дороге из города Айолас, что на юге страны, в столицу Асунсьон. Его обломки были найдены сегодня.
Президент Парагвая Орасио Картес объявил трехдневный национальный траур.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3318 BYN
|2.324 BYN
|2.33 BYN
|USD
|1.9893 BYN
|1.986 BYN
|1.99 BYN
|RUB
|3.1604 BYN
|3.146 BYN
|3.16 BYN