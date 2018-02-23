Минкульт Франции подтвердил подлинность найденной таможней картины Эдгара Дега

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры Франции подтвердило сегодня, что обнаруженная на прошлой неделе таможней картина является подлинником работы импрессиониста Эдгара Дега "Хористы". Об этом сообщает ТАСС.

"Первые данные экспертизы позволяют утверждать, что речь идет именно о том произведении, которое было похищено", - говорится в заявлении Министерства культуры Франции.

Работники французской таможни обнаружили ценную картину 16 февраля 2018 года при осмотре багажного отделения автобуса на автостоянке в департаменте Сена и Марна юго-восточнее Парижа. Среди пассажиров автобуса владельцев полотна не нашли.

Картина была похищена неизвестными в 2009 году из марсельского музея Кантина, куда она была временно доставлена из музея Орсе. Похищение произошло при загадочных обстоятельствах. Пропажу обнаружили утром, при этом никаких следов взлома в здании не было замечено.

Данное полотно Дега небольшого размера - 32х27 см. Картина создана знаменитым импрессионистом в 1877 году, на ней изображены стоящие в театральных костюмах на оперной сцене участники небольшого хора. Стоимость произведения, по данным Объединения французских музеев, составляет 800 тыс. евро.-0-