Минобороны Бразилии утверждает, что Boeing и Embraer создадут СП

Министр обороны Бразилии Рауль Жунгманн сообщил, что американская Boeing и бразильская Embraer ведут переговоры о создании совместного предприятия. Об этом сообщили информагентства.

Как подтвердил Жунгманн, "Эмбраер" продавать не собирались, это принято "Боинг" к сведению. Напомним, в прошлом году сообщалось о поглощении Boeing`ом Embraer за 3,7 млрд долларов.

Embraer - третий по величине в мире производитель пассажирских самолетов, насчитывает в своем штате около 18 тыс. человек.