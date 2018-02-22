Минобороны Бразилии утверждает, что Boeing и Embraer создадут СП

Министр обороны Бразилии Рауль Жунгманн сообщил, что американская Boeing и бразильская Embraer ведут переговоры о создании совместного предприятия. Об этом сообщили информагентства.
Как подтвердил Жунгманн, "Эмбраер" продавать не собирались, это принято "Боинг" к сведению. Напомним, в прошлом году сообщалось о поглощении Boeing`ом Embraer за 3,7 млрд долларов.
Embraer - третий по величине в мире производитель пассажирских самолетов, насчитывает в своем штате около 18 тыс. человек.
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