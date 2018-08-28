Минобороны и СМИ Литвы подписали соглашение о кибербезопасности

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны Литвы, подчиненный ему Национальный центр кибернетической безопасности и литовские СМИ подписали сегодня соглашение о сотрудничестве в сфере кибернетической безопасности. Об этом сообщает новостной портал DELFI.

Соглашение подписала Ассоциация интернет-СМИ, объединяющая порталы delfi.lt, 15min.lt, lrytas.lt, alfa.lt и lrt.lt, а также портал бизнес-новостей vz.lt и агентства BNS и ELTA.

Документ подписан в связи с тем, что в последние годы почти все крупнейшие СМИ Литвы испытали на себе кибернетические атаки.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что кибернетические атаки против СМИ становятся все более опасными, сложными, комплексными, эти выпады "могут создать большой хаос в обществе и большой хаос в государстве". "Мы живем в век цифрового общества, который дает нам действительно большие возможности, делает жизнь более удобной, но, как вы знаете, с удобствами приходят и риски, риски кибернетических атак", - отметил министр.

Министерство обороны Литвы и Национальный центр кибернетической безопасности планируют приглашать специалистов по информационным технологиям средств массовой информации для участия в учениях, а также общаться и обмениваться информацией, оказывать помощь на случай кибератак. Соглашение предусматривает возможность участия представителей СМИ в заседаниях Совета по кибернетической безопасности и совместного тестирования иммунитета к атакам хакеров.

Руководитель Ассоциации интернет-СМИ Айсте Жилинскене заявила, что СМИ испытывают значительные атаки хакеров с 2010 года. В 2017 году хакеры взломали систему агентства новостей BNS, разместив на сайте ложное сообщение об отравившихся в Латвии ипритом военных США. Так называемые атаки DDoS в последнее время испытали на себе порталы новостей delfi.lt, lrytas.lt, 15min.lt, а также порталы, принадлежащие компании Diena media news.-0-