Минобороны РФ опубликовало архивные документы об офицерской службе Юрия Гагарина

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В честь Международного дня полета человека в космос Минобороны России опубликовало на своем сайте архивные документы, рассказывающие об офицерской службе космонавта, полковника Юрия Гагарина.

В частности, опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации.

Среди опубликованных документов - приказ о присвоении Юрию Гагарину первого офицерского звания лейтенанта после окончания 1-го Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени К.Е.Ворошилова в октябре 1957 года. Есть приказы, которыми Гагарину присваивается звание майора (минуя капитана), а позже - подполковника.

Кроме того, Минобороны РФ опубликовало служебные характеристики летчика: "Строевая выправка и внешний вид хорошие. С товарищами общителен, в общении вежлив. Как летчик-истребитель характеризуется положительно. Является летчиком 3 класса. Общий налет 257 часов. Имеет 41 прыжок с парашютом, качество хорошее. Общая теоретическая подготовка хорошая. Материал усваивает легко. Зачеты сдает с общим баллом 4,8". Указывается, что Юрий Гагарин дисциплинированный, грамотный, добросовестный в службе, вежливый в общении. "В структуре личности преобладают общительность, оптимизм, здоровый юмор. По характеру спокойный, жизнерадостный. Критику воспринимает правильно, политически развит, идеологически устойчив, умеет хранить военную тайну... За время пребывания в Центре зарекомендовал себя одним из наиболее подготовленных слушателей", - говорится в характеристике.

Среди архивных документов есть также газетные статьи советской и зарубежной прессы, которые были посвящены первому полету человека в космос.-0-