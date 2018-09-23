Минобороны России обвинило ВВС Израиля в крушении Ил-20

23 сентября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Вина за гибель российского Ил-20 в Сирии 17 сентября целиком лежит на ВВС Израиля и тех, кто принимал решение прикрываться самолетом РФ. Такое заявление сделал на брифинге 23 сентября официальный представитель Минобороны Российской Федерации Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.

По его словам, представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских летчиков-истребителей говорят или о непрофессионализме, или как минимум о преступной халатности. "Поэтому считаем, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности", - сказал Игорь Конашенков.

Он особо подчеркнул, что действия истребителей ВВС Израиля осуществлялись в районе трасс захода на посадку на аэродром Хмеймим не только военных, но и гражданских пассажирских самолетов. "Тем самым израильскими истребителями была создана прямая угроза любым пассажирским и транспортным самолетам, которые могли там оказаться в это время и стать жертвами авантюризма израильских военных", - указал официальный представитель Минобороны.

Генерал отметил, что ВВС Израиля ввели российских военных в заблуждение о месте ударов своих истребителей F-16, что не позволило вывести самолет Ил-20 в безопасный район. Кроме того, не было указано и местонахождение израильских истребителей.

"В ходе переговоров по линии деконфликтинга представитель штаба ВВС Израиля сообщила, что цели, по которым планируется нанести удары израильской авиации, находятся на севере Сирии. Удары израильских истребителей были нанесены не в северной части Сирийской Арабской Республики, а в районе Латакии, которая является ее западной провинцией, а сам город Латакия расположен на западном побережье страны", - сказал он.

Командир Ил-20, находившегося на севере Сирии, получил указания уходить из района выполнения задачи южнее и возвращаться на базу, добавил генерал.

По словам представителя Минобороны, Израиль предупредил Россию об ударе своих истребителей F-16 в Сирии одновременно с началом атаки, прямо нарушив имеющиеся договоренности. Как пояснил Игорь Конашенков, эти действия нарушают российско-израильские договоренности 2015 года по предотвращению инцидентов между вооруженными силами сторон на сирийском направлении.

Он также сообщил, что командир Ил-20 успел доложить на базу о попадании в самолет зенитной ракеты.

Игорь Конашенков уточнил, что через 50 минут после поражения российского самолета, в 22:53, оперативный дежурный командного центра ВВС Израиля информировала об очистке зоны. Истребители F-16 ВВС Израиля после первой атаки в Латакии заняли зону дежурства в воздухе в 70 км западнее побережья Сирии, поставив радиоэлектронные помехи и, возможно, готовясь к нанесению повторного удара, рассказал генерал.

Армия обороны Израиля при этом ранее заявляла, что к моменту, когда сирийские системы ПВО запустили ракеты, сбившие российский самолет Ил-20, израильские истребители уже вернулись на территорию еврейского государства.

Игорь Конашенков уточнил, что "в 21:59 один из израильских самолетов начал маневр в направлении побережья Сирии, сближаясь с Ил-20, совершившим заход на посадку". Эти действия были восприняты расчетами сирийских ПВО как новая атака израильской авиации, отметил он.

По сведениям Минобороны РФ, летчик истребителя F-16 ВВС Израиля знал, что Ил-20 окажется приоритетной целью для ПВО Сирии в день трагедии 17 сентября. По словам Игоря Конашенкова, он не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность российского самолета сильно превышает аналогичную поверхность F-16.

Генерал отметил, что во время маневра израильского истребителя Ил-20 совершал поворот для захода на посадку на аэродром Хмеймим и "оказался на направлении огня сирийских средств ПВО по израильским самолетам". "Особо подчеркну, что, наблюдая российский Ил-20, израильские истребители прикрылись им от зенитных ракет, продолжая маневрировать в данном районе", - сообщил он.

Как отметил Игорь Конашенков, поведение израильских летчиков в Сирии в корне отличается от действий американской авиации в регионе: между РФ и США действует канал коммуникации для предотвращения инцидентов в воздухе, где стороны заблаговременно оповещают друг друга о планах применения авиации в различных районах Сирии. Это позволяет своевременно принять меры по исключению любых ситуаций, несущих угрозы российским и американским военнослужащим как в воздухе, так и на земле, добавил генерал.

Он также подчеркнул, что российская сторона ни разу не нарушила договоренности с Израилем и "не применяла развернутые в Сирии российские средства ПВО, даже несмотря на то, что в ходе нанесения Израилем авиационных ударов в ряде случаев возникали моменты, которые создавали потенциальную угрозу безопасности военнослужащих" Вооруженных сил России.

При этом он также указал, что в контексте конструктивного российско-израильского сотрудничества на сирийском направлении "нам трудно понять, чем вызваны... действия Тель-Авива, это крайне неблагодарный ответ на все то, что было сделано Российской Федерацией для Государства Израиль и израильтян в последнее время".

По словам Игоря Конашенкова, представленные данные говорят о том, что военное руководство Израиля либо не ценит уровень отношений с Российской Федарацией, либо не контролирует отдельные командования и командиров, которые понимали, что их действия ведут к трагедии. Представитель Минобороны подчеркнул, что совершенные в отношении Ил-20 действия израильских ВВС выходят за рамки цивилизованного построения отношений.-0-