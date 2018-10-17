Минздрав РФ уточнил число погибших и пострадавших в Керчи

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения России обнародовало последние данные о погибших и пострадавших в Керченском политехническом колледже, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.

По последним данным, число погибших составило 19 человек, 37 человек находятся в стационарах. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сейчас с пострадавшими и их родственниками работают психологи.

Взрыв в колледже в Керчи: число жертв растет "Списки еще подносят, потому что многие поднимались в операционную без данных, не были идентифицированы. Очень много тяжелых, полных данных у нас нет", - сообщила представитель Керченской больницы.

В аэропорт Симферополя направлен спецборт Ил-76 с пятью модулями для возможной эвакуации. В федеральных учреждениях зарезервированы койки на случай, если пострадавшим потребуется специализированная медицинская помощь.

К настоящему времени разминирование на месте трагедии в Керчи завершено. Агентство "РИА Новости" сообщило, что в личных вещах в здании колледжа было найдено второе взрывное устройство, оно обезврежено.-0-