Мир слишком близко подошел к грани опасного конфликта - глава Мюнхенской конференции

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир слишком близко подошел к грани, за которой может начаться опасный международный конфликт. Об этом заявил сегодня председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, сообщает ТАСС.
"Мы считаем, что мир подошел слишком близко к грани опасного международного конфликта", - заявил Вольфганг Ишингер. Он также отметил, что сейчас в мире слишком много нестабильности и кризисов.
Мюнхенская конференция по безопасности в 2018 году проходит с 16 по 18 февраля под девизом "К краю пропасти и обратно". Основные вопросы конференции: перспективы европейской архитектуры безопасности, борьбы с терроризмом, актуальные международные конфликты, а также проблематика безопасности в сферах энергетики и охраны здоровья, кибербезопасности. В 54-й по счету конференции в Мюнхене принимают участие порядка 20 глав государств и правительств, около 80 министров иностранных дел и обороны, в том числе министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
Форум был основан немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как заседание представителей оборонных ведомств стран - членов НАТО. С 1999 года в нем стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности.-0-
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