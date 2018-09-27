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Мир страдает от острой формы "синдрома дефицита доверия" - Генсек ООН

В мире 27.09.2018 | 10:21
Антониу Гутерриш. Фото ООН
Антониу Гутерриш. Фото ООН

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании 73-й сессии Генеральной ассамблеи, отметил, что миру сейчас можно поставить диагноз "синдром дефицита доверия". Об этом сообщает Центр новостей ООН.

По его словам, люди ощущают беспокойство и неуверенность, а мир в целом переживает кризис доверия: к национальным институтам, к другим государствам, установленному миропорядку.

Миропорядок становится все более хаотичным, постепенно разрушаются универсальные ценности. По мнению главы ООН, мы живем в эпоху парадоксов. "Мир стал более единым, и вместе с тем в странах происходит раскол. Глобальные проблемы становятся все очевиднее, а между тем многие замыкаются в себе. Многосторонность подвергают жесткой критике, причем именно тогда, когда мы в ней нуждаемся больше всего", - сказал он.

Антониу Гутерриш с сожалением отметил, что большинство серьезных проблем, к которым он привлекал внимание ровно год назад, до сих пор не решены. "Справедливый гнев вызывает наша неспособность прекратить войны в Сирии, Йемене и других странах", - сказал он. Гутерриш напомнил, что мусульмане-рохинджа до сих пор живут в ужасающих условиях и могут только мечтать о нормальной безопасной жизни. Палестинцы и израильтяне втянуты в бесконечный конфликт, а угроза терроризма только растет и все больше смыкается с международной организованной преступностью, торговлей людьми, наркотрафиком и контрабандой оружия.

По словам главы ООН, не уменьшилась и ядерная угроза. Он обратил внимание также на дискриминацию мигрантов и распространение ксенофобской риторики. "Те, кто видят в соседях угрозу, сами того не зная, могут породить ее. Те, кто закрывает границы для мигрантов, только играет на руку контрабандистам. Те, кто в борьбе с терроризмом пренебрегает правами человека, вместо того, чтобы покончить с экстремизмом, только подливает масла в огонь", - предостерег глава ООН. По его словам, решать эти проблемы нужно сообща.

Но даже на фоне всех этих проблем, по мнению Генерального секретаря, особого внимания требуют две: изменение климата и потенциальные опасности, связанные с развитием технологий. "Если в ближайшие пару лет мы не изменим курс, климат может выйти из-под контроля", - предупредил Антониу Гутерриш. Он призвал прислушаться к тому, что говорят ведущие ученые, открыть глаза на то, что происходит с планетой. Глава ООН с тревогой отметил, что мир далек от выполнения целей Парижского соглашения, которые и так представляют собой минимум того, что нужно сделать. А ведь меры по борьбе с изменением климата приведут не к экономическим потерям, как считают многие, а к развитию новых, прибыльных технологий, подчеркнул Антониу Гутерриш. "Чистая энергия дешевеет и составляет конкуренцию другим видам энергии, - отметил Генсек. - Переход на зеленую экономику поможет создать 42 млн новых рабочих мест. Все больше компаний понимают, что зеленый бизнес выгоден".

Глава ООН напомнил, что неспособность удержать повышение температуры в пределах 2 градусов Цельсия будет угрожать нашему процветанию и безопасности. Он сказал, что через год намерен созвать саммит по климату, цель которого - придать новый импульс действиям по борьбе с изменением климата.

Говоря о новых технологиях, Антониу Гутерриш отметил, что множество новых достижений и изобретений, таких как искусственный интеллект, блокчейн и биотехнологии, могут стать мощнейшим двигателем прогресса в достижении Целей устойчивого развития. Но они же таят и скрытые опасности. "Развитие технологий может кардинально повлиять на рынок труда, ведь традиционные профессии будут меняться или вовсе исчезнут. А армия молодых людей, ищущих работу, только растет", - заметил Гутерриш. По его словам, потребуется массовая переориентация, должна измениться вся система обучения, начиная с первых классов. Правительствам придется укрепить социальную защиту.

Технологический прогресс играет на руку террористам, которые пользуются "темным" интернетом, криптовалютой и зашифрованной информацией. По некоторым данным, ежегодный доход киберпреступников составляет $1,5 трлн. Генеральный секретарь подчеркнул, что злоумышленники, размещающие в киберпространстве дезинформацию, сеют раскол в обществе и недоверие между странами.

Особую тревогу у него вызывает использование искусственного интеллекта в военной сфере, в том числе мысль о том, что вооруженные системы будут сами выбирать и атаковать цель. Он предупредил, что в случае новой войны, кибератакам будут подвергаться не только военные цели, но и ключевые объекты гражданской инфраструктуры. По словам Генсека, для решения этих проблем, в первую очередь, нужно восстановить доверие между государствами.

И все же по всему миру веет "ветер надежды", убежден Генеральный секретарь. В качестве примеров он привел историческое мирное соглашение между Эфиопией и Эритреей, саммиты США и КНДР и встречу лидеров обеих Корей, продвижение к миру в Колумбии, мирное соглашение противоборствующих сторон в Южном Судане. Другие положительные примеры - завершение работы миротворцев ООН в Либерии и согласование глобального договора по миграции. "За последние 30 лет сотни миллионов жителей Земли выбрались из нищеты, а за прошедшие два года мы сумели не допустить голода в четырех странах", - напомнил глава ООН.

Антониу Гутерриш процитировал слова бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана: "У нас общая судьба. И мы можем вершить ее только сообща. И вот для этого, друзья мои, и существует Организация Объединенных Наций". Призыв своего предшественника поддержал и нынешний Генеральный секретарь: "Наше будущее напрямую зависит от того, сможем ли мы проявить солидарность друг с другом. Мы должны восстановить утраченное доверие. Мы должны возродить принципы многосторонности. И мы должны защитить достоинство каждого человека".-0-

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