Мировой океан нагревается на 60% быстрее, чем предполагалось

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировой океан нагревается на 60% интенсивнее, чем предполагали ученые. Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований и Принстонского университета (США) установили, что эксперты ошибались в своих расчетах и неправильно оценивали масштабы экологической проблемы. Об этом сообщает телеканал "МИР 24".

По последним данным, показатели, опубликованные в докладе ООН о климатических изменениях, занижены. При этом уточняется, что ежегодно с 1991 по 2016 год воды мирового океана поглощали более 13 зеттаджоулей тепловой энергии. Если представить, что мировой океан - бассейн глубиной 10 м, то при таких условиях за 10 лет он нагревался бы на 6,5 градуса Цельсия. Однако согласно обнародованному ранее докладу ООН, этот показатель составлял бы 4 градуса.

Чтобы измерить степень нагревания мирового океана, специалисты Принстонского университета и Национального управления океанических и атмосферных исследований применили новый метод, позволяющий с высокой точностью определить содержание кислорода и углекислого газа в атмосфере. Чем выше температура океана, тем больше выброс этих газов.

Давно установлено, что вода впитывает примерно 90% излишков тепловой энергии на Земле. Эти сведения позволяют спрогнозировать нагрев поверхности планеты. Ученые полагают, что рост среднегодовой температуры на Земле всего на два градуса может привести к необратимым последствиям. Эксперты настаивают на том, что выбросы углекислого газа необходимо уменьшить еще на 25%, в противном случае человечество ждет климатическая катастрофа.-0-