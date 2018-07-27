27 июля, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Победительницей конкурса красоты "Мисс СНГ-2018" стала Татьяна Акуленко из Украины.

Казахстанка Асем Есенгельдиева стала Первой вице-мисс СНГ-2018. Второй вице-мисс СНГ-2018 названа представительница Армении Ромелла Тамарян, Третьей вице-мисс СНГ-2018 - Виктория Волгина из России.

Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала все участницы появились на сцене в национальных костюмах, затем продефилировали перед зрителями и жюри в коктейльных платьях. В заключительном туре девушки примерили вечерние платья.

Победительница конкурса получила эксклюзивную позолоченную корону с драгоценными камнями, она изготовлена в Армении. Всем участницам вручены призы.

Беларусь представляли две красавицы - минчанки Анна Пономарева (20 лет) и Виктория Лавренко (25 лет). Анна Пономарева названа Мисс модельный стандарт, а Виктория Лавренко получила титул "Мисс элегантность".

За титул самой красивой девушки Содружества Независимых Государств боролись 19 конкурсанток-победительниц из 16 стран-участниц (в их числе Грузия, Украина, Эстония, Литва, Латвия как приглашенные страны) в возрасте от 18 до 27 лет.

"Мисс СНГ" проводится с 1996 года. Его впервые принимал Казахстан. В этом году конкурс посвящен 20-летию Астаны. Конкурсантки прибыли за 10 дней до финала. За это время они познакомились с традициями и обычаями казахстанского народа, а также посетили популярные достопримечательности Астаны. Участницам была представлена специальная экскурсионная программа по удивительным местам "Жемчужины Казахстана", красавицы побывали в курортной зоне "Бурабай".-0-