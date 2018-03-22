Миссия СНГ приступила к мониторингу выборов Президента Азербайджана

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатели от СНГ на выборах Президента Азербайджана приступили к мониторингу избирательной кампании, сообщили БЕЛТА в штабе миссии.

В ходе наблюдения за президентскими выборами первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский встретился с главой ЦИК Азербайджана Мазахиром Панаховым.

"Обсуждены вопросы, связанные с предстоящими президентскими выборами. Председатель Центризбиркома проинформировал о ходе избирательной кампании, подробно остановился на выдвижении и регистрации кандидатов на должность Президента", - рассказали в штабе.

В свою очередь Виктор Гуминский отметил, что деятельность миссии на выборах Президента Азербайджана будет строиться в соответствии с избирательным законодательством страны, независимо и самостоятельно, на основе общепризнанных принципов и норм международного права.

К этому времени наблюдатели от СНГ встретились также с вице-премьером Азербайджана Али Гасановым. Как пояснили в штабе миссии, речь на встрече шла о социально-экономическом развитии страны и перспективах ее сотрудничества в Содружестве.

Миссию наблюдателей от СНГ на президентской избирательной кампании в Азербайджане возглавляет председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Выборы назначены на 11 апреля.-0-