"Миссис мира - 2018" погибла в ДТП

Победительница международного конкурса красоты Miss Universe Beauty - 2018 ("Миссис мира - 2018") Сания Шакирова погибла в дорожно- транспортном происшествии в Иссык-Кульской области Киргизии.

Авария произошла на трассе Балыкчи - Каракол, которая соединяет восточную и северную части области. Водитель автомобиля, в котором ехала Шакирова, не справился с управлением. Пассажир, находившийся в салоне автомобиля, получил серьезные травмы и госпитализирован в Чолпон-Атинскую территориальную больницу. Ведется разбирательство по факту ДТП.

Шакирова весной этого года стала победительницей в номинации Missis World ("Миссис мира") во вьетнамском городе Нячанг международного конкурса красоты Miss Universe Beauty.