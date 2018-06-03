"Миссис мира - 2018" погибла в ДТП

Победительница международного конкурса красоты Miss Universe Beauty - 2018 ("Миссис мира - 2018") Сания Шакирова погибла в дорожно- транспортном происшествии в Иссык-Кульской области Киргизии.
Авария произошла на трассе Балыкчи - Каракол, которая соединяет восточную и северную части области. Водитель автомобиля, в котором ехала Шакирова, не справился с управлением. Пассажир, находившийся в салоне автомобиля, получил серьезные травмы и госпитализирован в Чолпон-Атинскую территориальную больницу. Ведется разбирательство по факту ДТП.
Шакирова весной этого года стала победительницей в номинации Missis World ("Миссис мира") во вьетнамском городе Нячанг международного конкурса красоты Miss Universe Beauty.
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