Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени Маккейна

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени американского сенатора Джона Маккейна, который ушел из жизни 25 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Йоханнес Шмид.

По его словам, претендентами на получение премии станут авторы диссертационных работ разных научных уровней на темы, близкие Маккейну.

Речь идет о проблемах трансатлантических отношений, парламентского контроля над вооружениями и моральной ответственности стран. Награда будет представлена 15 февраля 2019 года. Лауреата премии определит жюри во главе с председателем конференции Вольфгангом Ишингером.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как заседание представителей стран-членов НАТО.-0-