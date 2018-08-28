Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени Маккейна

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени американского сенатора Джона Маккейна, который ушел из жизни 25 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Йоханнес Шмид.
По его словам, претендентами на получение премии станут авторы диссертационных работ разных научных уровней на темы, близкие Маккейну.
Речь идет о проблемах трансатлантических отношений, парламентского контроля над вооружениями и моральной ответственности стран. Награда будет представлена 15 февраля 2019 года. Лауреата премии определит жюри во главе с председателем конференции Вольфгангом Ишингером.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как заседание представителей стран-членов НАТО.-0-
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