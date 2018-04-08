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Много пиротехники найдено в квартире въехавшего в группу людей водителя в Мюнстере

В мире 08.04.2018 | 10:49

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большое количество пиротехники найдено в квартире водителя, въехавшего в группу людей в немецком Мюнстере, сообщает ТАСС.

Правоохранители обыскали квартиру мужчины, предварительно уничтожив входные двери управляемым взрывом. В жилище обнаружили муляж автомата Калашникова и пиротехнические изделия в большом количестве. Петарды, пистолет были найдены также в фургоне, на котором был совершен наезд на людей.

Как сообщалось, 49-летний гражданин ФРГ с психическими отклонениями 7 апреля направил машину в уличную террасу кафе, где находились люди. По последним данным полиции, в результате погибли три человека, пострадали 20, из них шесть находятся в тяжелом состоянии. Предполагаемый нападавший покончил с собой. Речь идет о мужчине, 1969 года рождения.

В последние два года случаи намеренного наезда на пешеходов получили распространение по всей Европе. Как правило, теракты происходят на центральных площадях во время массовых мероприятий и приводят к большому числу жертв. Такие атаки случались во Франции, Германии, Испании, Великобритании и других странах.-0-

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В настоящее время, по данным издания, жилище подозреваемого обследуют сотрудники правоохранительных органов на предмет наличия взрывчатых веществ.

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