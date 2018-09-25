25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая испанская оперная певица Монсеррат Кабалье попала в больницу, сообщает испанская газета La Vanguardia.

По данным издания, уже около недели Монсеррат Кабалье находится в одной из больниц Барселоны.

Ранее 85-летняя певица перенесла микроинсульт и при падении травмировала колено.

Близкие артистки отказываются комментировать состояние ее здоровья до тех пор, пока певица не вернется домой. Хотя в последние дни, когда состояние оперной дивы улучшилось, они осторожно говорят, что поводов для беспокойства больше нет.

Оперная дива Монсеррат Кабалье известна своей техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти.

Мировая известность пришла к певице в 1965 году, когда в связи с болезнью Мэрилин Хорн она заменила американскую оперную звезду в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти.

Также Кабалье участвовала в записи альбома с солистом группы Queen Фредди Меркьюри. Вместе они записали гимн летней Олимпиады в Барселоне1992 года, который прозвучал со сцены уже после ухода из жизни Фредди Меркьюри.-0-