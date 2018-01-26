26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу России со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне "Ва1", сообщают информагентства.
По данным агентства, на пересмотр рейтинга повлияли экономическая и фискальная устойчивость, а также организационная прочность, позволившая справиться с шоком от падения цен на нефть и введения санкций.
Эксперты Moody's прогнозируют, что прошлогодние темпы экономического развития России сохранятся и в 2018 году. Этому будут способствовать позитивный глобальный фон и действующее соглашение о сокращении добычи нефти.-0-
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