26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу России со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне "Ва1", сообщают информагентства.

По данным агентства, на пересмотр рейтинга повлияли экономическая и фискальная устойчивость, а также организационная прочность, позволившая справиться с шоком от падения цен на нефть и введения санкций.

Эксперты Moody's прогнозируют, что прошлогодние темпы экономического развития России сохранятся и в 2018 году. Этому будут способствовать позитивный глобальный фон и действующее соглашение о сокращении добычи нефти.-0-