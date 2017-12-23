Морпех хотел совершить теракт в Сан-Франциско

В США предотвращен террористический акт, который планировал совершить местный житель. Об этом со ссылкой на ФБР сообщают информационные агентства.

Арестованный 26-летний мужчина планировал устроить атаку с применением грузового автомобиля в одном из оживленных и популярных у туристов мест в Сан-Франциско. По имеющимся данным, его зовут Эверитт Аарон Джеймсон и он уроженец города Модесто, штат Калифорния. Мужчина проходил военную службу в Корпусе морской пехоты США.

Примерно два года назад он принял ислам и активно "лайкал" посты о терактах ИГИЛ и иных группировок. В это время он попал в поле зрения ФБР, которое начало активно "работать" с Джеймсоном.

16 декабря мужчина сообщил сотруднику ФБР, действовавшему под прикрытием, что собирается устроить теракт на Пирсе 39 в Рождество. Он хотел использовать свой грузовик, на котором работал водителем, и въехать на территорию развлекательного комплекса, где много ресторанов и кафе, чтобы задавить как можно больше людей. Также он просил достать ему ружье и взрывчатку. Затем он сообщил об отмене своих планов, но ФБР все равно арестовало его.

В результате обыска в доме Джеймсона обнаружено огнестрельное оружие и пиротехнические материалы.