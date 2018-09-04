Мощный шторм приближается к американскому штату Луизиана

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Луизиана введен режим чрезвычайной ситуации в связи с приближением шторма "Гордон", сообщает ТАСС .

По решению властей, в юго-восточную часть штата будут переброшены 200 бойцов Национальной гвардии США, при необходимости они будут задействованы в восстановительных работах. Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 27 м/с. Вскоре шторм может усилиться до урагана, поэтому жителям некоторых районов Нового Орлеана рекомендовано покинуть дома.

Штормовое предупреждение также объявлено на территории штатов Флорида, Миссисипи и Алабама. Ожидаются ливни, которые могут привести к паводкам и оползням.

Сезон ураганов в США обычно продолжается с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и выше шторм становится ураганом.-0-